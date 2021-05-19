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100 миллионов гривен в год. Назвали зарплату Локателли в "Шахтере"

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100 миллионов гривен в год. Назвали зарплату Локателли в &quot;Шахтере&quot;
мануэль Локателли раньше играл за "Милан". Фото: Gazzeta.it

"Шахтер" конкурирует с "Ювентусом" за полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли, сообщает Calciomercato. По информации источника, горняки предложили игроку 5-летний контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон после уплаты налогов.

Также сообщается, что трансферное предложение "Шахтера" итальянскому клубу составляет 35 млн евро, о чем ранее писало издание TMW со ссылкой на la Repubblica.

Возможный переход связывают с тем, что донецкий клуб возглавит главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, который ранее заявил, что покидает команду по окончании сезона.

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Локателли с осени 2020 года выступает за сборную Италии, забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах. В 98 матчах за "Сассуоло" забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач. Также играл за "Милан" – 2+1 по системе "гол+пас" в 63 встречах.

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