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четверг, 11 февраля 2021 07:56

В машине возят две лопаты и бутылку водки

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8 февраля в Украине объявили штормовое предупреждение. За ночь в западных, центральных и северных областях выпало до 40 см снега. Из-за налипания льда на проводах в нескольких сотнях населенных пунктов исчезло электричество. Гололедица спровоцировала аварии и километровые пробки на дорогах.

- 11-12 февраля Украину накроет циклон, - говорит синоптик 59-летняя Наталья Диденко. - Будут обильные снегопады и дожди. На выходных ударят морозы.

По всей Украине ожидают метели, гололед. На следующей неделе осадки прекратятся, но ночная температура снизится до -18 ° C.

- В эти дни автомобилем лучше не пользоваться, - говорит 42-летний Виктор Самойленко, инструктор по контраварийному вождению. - Если поездки не избежать, надо подготовиться. Бак должен быть полный. В багажник закинуть две лопаты - штыковую для льда и широкую подборщик для снега. Положить прочный буксировочный трос, несколько широких досок или антипробуксовочные коврики, провода для подкуривания. В мороз аккумуляторы садятся, моторное масло густеет, двигатель запустить сложнее.

Для длительного путешествия в багажник кладут несколько фонарей, одеяло, спички, канистру с незамерзающей жидкостью, бутылку водки.

- Спиртное понадобится, когда закончилась омывающая жидкость, чтобы растопить лед или обработать раны. Не лишними будут запасные предохранители и лампочки - в мороз быстрее горят. А также перчатки, светоотражающая жилетка.

Во время непогоды растет количество травм и обморожений.

- Увидели человека с признаками переохлаждения - сразу звоните в "скорую", - говорит 56-летний Александр Стецько, терапевт из Сум. - Если замерзли, зайдите в теплое помещение. Смените одежду, завернитесь в одеяло, выпейте горячее. Обмороженное место можно растереть водкой, но не снегом.

Замерзшую конечность массируют от пальцев к туловищу.

- Это восстановит кровообращение, - говорит Стоцкая. - Но не суйте ноги или руки в батарею, Не прыгайте в горячую ванну. Пока мышцы прогреются, кожа обожжется.

В холод важно одеваться удобно. Чтобы кровь двигалась нормально.

Обморожение возможно и при нулевой температуре, когда повышенная влажность и сильный ветер.

- Человеку сначала холодно, потом перестает чувствовать конечности, - говорит Александр Стецько. - Они белеют, немеют. Возникает усталость и сонливость. Зря считают, что в морозы погибают только алкоголики. Порядочному человеку тоже может стать плохо. Падет и замерзнет.

В холодную погоду обостряются хронические болезни, особенно сердечные и сосудистые.

- На Крещение у одного мужчины случился микроинсульт. Упал, полз к остановке, - говорит Стоцкая. - Отобрало левую сторону, не мог говорить. Прохожие думали, что пьяница. Не обращали внимания.

У диабетиков кожа чувствительна к перепадам температур. Холод может вызвать атопический дерматит.

Обильный снег и сильный ветер вредят хозяйству, сооружениям. От мороза лопаются трубы водопровода и канализации. От налипшего снега рвутся провода.

Повреждения электролиний нельзя чинить самому. Следует вызвать аварийную бригаду из районных электросетей. Чтобы растопить замерзшую канализацию, в унитаз или раковину заливают горячий концентрированный раствор поваренной соли.

Автор: Владимир МУКАН, Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
11
февраля

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