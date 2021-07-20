Силос из кукурузы увеличивает надои

- Без силоса много молока не выдоишь. У меня шесть коров, поэтому с июля силосую кукурузу. Это питательный корм, который гонит жирное молоко у коров, овец и коз, - рассказывает Светлана Макуха, 63 года, из Макеевки Черкасского района Черкасской области.

Такой корм содержит много полезных веществ и органических кислот, хорошо переваривается. На нем коровы дают высокие надои, а животные на откорме быстрее растут.

- Спелость зерна кукурузы проверяю пальцами. Оно не должно брызгать под ногтями. На одну корову в год требуется 5 тонн силоса. Эта масса выходит из 8 тонн зелени и початков.

В июле копает яму 4 на 4 м и глубиной 3 м. Выстилают дно и бока ямы пленкой. Засыпает стебли и початки кукурузы, измельченные на корморезке. Массу трамбует ногами. Всыпает 4 кг соли, сечку и землю. Воду не добавляет, потому что кукуруза еще сочная, поэтому лишняя жидкость навредит. Через два месяца готовым силосом кормит скот.