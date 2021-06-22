Пчел привлекают лимоном

В июне следует следить за пасекой, потому что начинается роение. Это размножение пчелиной семьи, которая ищет новое жилье. Если рой не поймать, может не вернуться.

- Чтобы не остаться с пустым ульем, надо слушать, не поет ли матка. Так бывает, когда рой планирует вылететь. Из улья слышатся звуки, подобные пению птички одновременно с жужжанием, - рассказывает 57-летний Александр Черныш из села Калиново Волновахского района Донецкой области.

Рой надо сбрызнуть водой. Если пчелы сели на дерево, смачивает их привязанным к палке веником.

- Чтобы поймать, натираю рукав куртки лимонной кожурой и приманиваю насекомых. Матка перелетает на руку и притягивает остальных пчел.

- Роение проходит под контролем, если вовремя заменять заполненные медом соты на пустые. Тогда не будет недостатка места для откладывания маткой яиц, - говорит Роман Гентош, 58 лет, пасечник из поселка Дубляны Самбор - Пчелы не бегут из моего улья. Делаю его из камыша. Он не собирает конденсат и держит тепло.

Стебли камыша скрепляет проволокой со скобой. К ним прикрепляет тонкий провод, которым потом стягивает их плотнее. Крышу улья делает из пропущенной через пресс соломы, чтобы не запарить пчел. Накрывает жестью, чтобы не намок.