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четверг, 22 июля 2021 00:51

Лишний вес вредит кроликам

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Самки готовы к спариванию в полгода

- В Украине нет культуры выращивания кроликов. Учусь за границей. Следую словацкому примеру содержания, - говорит Виктор Ваврух, 52 года, из города Бар Винницкой области. 10 лет занимается кролиководством. Держит более полутысячи голов.

- Там делают одинаковые лакированные клетки, между которыми - цветники и туи. Больше напоминает парк, чем ферму. Чтобы не стоял запах, надо хотя бы раз в неделю убирать клетки. Кролики сами не воняют. Такое бывает из-за брожения фекалий, - добавляет. - Все породы одинаково деликатные и требуют надлежащего ухода. Выращивал с десяток разных. С каждой выставки старался привезти новую.

Для породы Немецкий Строкач делают высокое ограждение

Любимой породой называет Французский баран. Имеет спокойный характер. В Европе этих кроликов держат вместо котов. Легко идут в руки и ластятся. Животное вырастает до 6,5-7 кг. Тело на ощупь должно быть твердое и гладкое. Задняя часть округлая, массивная, ноги короткие, сильные. Длинные уши свободно спадают.

- Здоровье кроликов зависит от кормления. Если есть лишний вес, возникает нагрузка на лапы. Они их стирают из-за неправильного хождения. Такой кролик долго не проживет, поэтому нет смысла оставлять его или покупать на развод.

Из сотни голов вырастают не более двух выставочных.


Также к любимцам причисляет породу Немецкий пестрый великан. Их еще называют немецкий Строкач или Немецкий бабочка. Эти животные активны, высоко прыгают. Поэтому необходимо обеспечить соответствующее ограждение для выгула. Минус - возможность травм при прыжках. Остальное время держит их в обычных деревянных клетках. Но для самок делает больше. Чтобы уменьшить нагрузку на лапы, надо обустроить подстилку из сена. Это особенно важно для беременных крольчих, которые весят 9-10 кг.

- Эти кролики напоминают самолеты - не сидят на месте, в отличие от Французского барана, который часто спит, - говорит Ваврух.

Животные весят по 6 кг. Имеют густую и теплую шерсть, уши длиной до 18 см. Отличаются короткой толстой шеей и широкой грудью. К спариванию готовы с 5-6 месяцев. Раньше самки не успевают развиться, поэтому дадут слабое потомство.

Для выращивания здоровых кроликов должны быть качественные вакцины для профилактики болезней.

- Четыре года назад кролики дохли тысячами от мутировавшей геморрагической болезни, на которую обычная вакцина не действовала. У знакомых за один-два дня лежал вповалку весь молодняк. Связался с испанскими ветеринарами и получил вакцины. А кто так не делал, то понес большие убытки. Пока не произвели новый препарат и украинские лаборатории.

Вакцину важно правильно транспортировать. Не подействует, если была при температуре выше +8. Ее следует перевозить в пакете с бутылкой замерзшей воды. Или покупать весной и держать в холодильнике.

Для кормления заготавливают полынь

- Летом делаю запасы кроликам на зиму. Нарезаю молодые веточки тополя, липы, березы и осины. Связываю шпагатом и сушу в тени или на чердаке, - рассказывает Любовь Криворученко, 49 лет, из поселка Чуднов под Житомиром.

Плетет из ветвей веники длиной 60 см. В месте перевязки должны быть не толще 10 см, иначе плохо просохнут. Свежие веники посыпает солью из расчета 40 г на 1 кг прутьев, чтобы не опадали листья. Высыхают за две недели. Зимой кормление вениками через день чередует с сеном. Из них кролики получают больше витаминов, которые укрепляют иммунитет и улучшают аппетит.

- Чтобы меньше болели в холод, нужна полынь. Зимой ее не найти. Поэтому уже сейчас нанизываю на нитку и сушу. Даю затем по несколько веточек ежедневно. Это природный стимулятор иммунитета, повышает устойчивость организма к заболеваниям.

5 самок и одного самца хватает для разведения кроликов. Каждая приводит не менее семи крольчат. За сезон должно быть по три окота.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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