Летние цыплята меньше болеют

Молодняк от недугов выпаивают вакцинами

- Не спешила заводить цыплят весной. Было холодно и птица часто болела бы. Купила партию в июне. Как раз к холодам окрепнут, - рассказывает Мария Сологуб, 41 год, из Здолбунова Ривненского района Ривненской области.

Цыплята самые дешевые среди другой птицы. Один стоит 10 грн, а утенок - в три раза дороже. Для быстрого прироста мяса выгодно держать кур пород Род-Айленд, Нью-Хемпшир, Плимутрок, Суссекс и Первомайская. За три месяца их молодняк набирает до 1,5 кг и готов к забою.

- Летом цыплята растут крепкие, падеж уменьшается в несколько раз, а откорм ускоряется, - продолжает Сологуб. - Кишечник молодняка быстро приспосабливается и переваривает корм в гранулах. В него входят кукуруза, пророщенные ячмень, шрот подсолнечника, кормовые дрожжи, костная и травяная мука.

Птицу нужно профилактически выпаивать от бактериальных и вирусных инфекций. Первую обработку проводят еще в инкубаторе, куда разбрызгивают спрей. Трехнедельным цыплятам требуется защита от болезни Ньюкасла. Проявляется хрипами, кашлем, поносами, забрасыванием головы и дезориентацией птицы в пространстве. Выпаивание нужно и для защиты от Гамборо и инфекционного бронхита. От них имеем вакцину, а от куриного гриппа в Украине - нет.

- От этих недугов не защищена ни одна порода кур. У больной птицы бледнеет и становится шероховатой скорлупа яиц, - рассказывает ветеринар 40-летняя Валерия Килименко.

Прививать от болезни Гамборо нужно один раз. Препараты на 50 доз продают от 18 грн за флакон. Столько же стоят средства от бронхита и ньюкасла. Их через три-четыре недели нужно давать повторно.

- Дозировку препарата подбираем по инструкции. Есть неписаное правило, что к нему надо брать столько миллилитров воды, сколько дней цыпленку. Например, если ему 15 суток, то идет 15 миллилитров. В вакцине живой вирус, поэтому активность сохраняет в течение 2 часов. За это время надо заставить птицу выпить воду с разведенным препаратом.

Желательно до этого курам 2 ч. не давать пить.

- Результат прививки зависит от правильности введения препарата, вида и состояния животного. Нельзя вакцинировать больных и ослабленных, - рассказывает Владимир Степанчук, 54 года, ветеринар из Марганца Днепропетровской области. - Вакцину, в зависимости от назначения, колют или добавляют в воду или закапывают в ноздри.

Нельзя хранить открытые вакцины. Они теряют действие и в холодильнике. Портятся от жары, даже в течение короткого времени довоза из райцентра в село. Все требования к транспортировке, хранению и применению вакцин описаны в инструкции.

- Иммунитет от болезней, который вырабатывает вакцина может уменьшиться, если животные недоедают, живут в антисанитарии, во время жары или холода, - добавляет Степанчук.