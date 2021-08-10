Дизельный двигатель выгоден тому, кто проезжает в месяц более двух тысяч километров

Об экономии средств на топливе стоит думать перед покупкой машины, считает автоэксперт Николай Руденко, 55 лет.

- Покупая авто, нужно понимать - сколько на нем будете проезжать в течение года. Куда будете ездить, сколько людей возить, - говорит. - Если поездки будут несколько раз в неделю и в окрестностях без особого груза, можно брать автомобиль с малообъемным силовым агрегатом - на 0,9, 1 или 1,1 литра. Даже если он без турбины. Расход топлива в городе будет на уровне 5-6 литров. Водителям, которые любят резко ускоряться и маневрировать, целесообразнее взять агрегат объемом 1,3-1,5 литра. Малообъемный двигатель в режиме постоянных разгонов будет потреблять так же.

- Если же за месяц проезжаете более 2,5-3 тысяч километров - подойдет двигатель на полтора литра, который можно перевести на газ. Тогда при среднем расходе газа 8-9 литров в городе будете платить вдвое меньше, чем владельцы такого же авто на бензине.

Дизельный автомобиль лучше всего подходит тому, кто проезжает более 2 тыс. км в месяц и нередко возит груз.

- Все современные дизели с турбиной и системой "старт-стоп", которая глушит двигатель во время коротких остановок. Это позволяет иметь быстрый разгон и ощутимую экономию. Например, в городе полуторалитровые дизели потребляют почти 6 литров горючего, на трассе - 4, - говорит Николай Руденко. - С подержанными автомобилями сложнее. Брать дизельную машину, которая прошла более 170 тысяч километров, для экономии на топливе не стоит. Будут расходы на обслуживание силового агрегата. Так же нецелесообразно покупать машины с солидным пробегом, оснащены малообъемными трехцилиндровыми агрегатами. Нередко бывают очень изношены. Будут иметь плохую тягу и потреблять значительно больше, чем заявлено производителем. При покупке подержанного авто ориентируются на бензиновые двигатели, с которыми хорошо "уживается" газобаллонное оборудование.