Запустили карту заведений, лояльных к украинскому языку

Сообщество "Українською в Харкові" обновило карту заведений города, где обслуживают на украинском языке.

"На сегодня имеем на карте 96 заведений. Супермаркеты - 14, Кафе, рестораны - 34, Музеи, театры, галереи, книжные магазины - 9, Магазины - 20, Медицина - 3, Образование - 6, Юридические услуги - 2, Ремонт и обслуживание техники - 2, Красота и уход - 1, Храмы, церкви, религиозные организации - 4 ", - пишут в заметке сообщества.

Создатели карты просят неравнодушных граждан, которые знают лояльные к украинскому языку заведения, участвовать в ее развитии.

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Автор: facebook.com/kh.mapa В Харькове обновили карту лояльных к украинскому языку заведений

Харьковская общественность выступила против изменения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Горожане сняли видео с объяснениями своей позиции.