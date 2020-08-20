Запустили карту заведений, где обслуживают на украинском языке

Сообщество "Українською в Харкові" создало карту заведений города, где обслуживают на украинском языке.

"На сегодня имеем на карте 96 заведений. Супермаркеты - 14, кафе, рестораны - 34, музеи, театры, галереи, книжные магазины - 9, магазины - 20, медицина - 3, образование - 6, юридические услуги - 2, ремонт и обслуживание техники - 2, красота и уход - 1, храмы, церкви, религиозные организации - 4", - сообщают в заметке сообщества.

Создатели карты просят неравнодушных граждан, знающих лояльные к украинскому языку заведения, участвовать в ее развитии.

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Автор: facebook.com/kh.mapa В Харькове обновили карту лояльных к украинскому языку заведений

Харьковская общественность выступила против изменения Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Горожане сняли видео с объяснениями своей позиции.