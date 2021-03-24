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среда, 24 марта 2021 13:27

Запускают программу, которая помогает кружкам перейти на украинский

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Запускают программу, которая помогает кружкам перейти на украинский
Челлендж "Учи по украински" начинается 7 апреля. Фото: facebook.com/teach.in.ukrainian

Челлендж "Учи на украинском" запускают второй раз. Он стартует 7 апреля 2021 и продлится 21 день.

"Во время этого бесплатного онлайн-курса участники получат учебные материалы и задания, примут участие в практикумах и вебинарах со специалистами, которые помогут получить необходимые знания и навыки для того, чтобы преподавать занятия на украинском языке. Мы обратим особое внимание на спорт и хореографию", - сообщают в сообществе в Facebook.

Родителей просят пригласить своих знакомых преподавателей и тренеров кружков и секций принять участие в челендже. Организаторы предлагают 21 день поддержки участников, которые планируют перейти на украинский язык преподавания.

По окончанию обучения предоставляют сертификат.

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На странице инициативы "Учи на украинском" и в тематических группах предлагают бесплатную рекламу.

Инициатива "Учи на украинском" показала рассказы детей об украиноязычных учителях. В рамках инициативы помогали кружкам и секциям переходить на украинский. В результате 21-дневного челленджа в конце 2020 года почти 50 кружков перешли на украинский язык обучения. К нему присоединились звезды и преподаватели.

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