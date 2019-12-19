Замечания ложные - Вятрович о пересмотре языкового закона

Вятрович считает, что закон пересматривать не нужно. Фото: "Историческая правда"

Выводы Венецианской комиссии не содержат замечаний, которые заставляли бы пересматривать закон о языке.

"К сожалению, в парламенте есть люди, которые представляют пророссийские интересы. Наибольшая концентрация таких людей во фракции ОПЗЖ. Но, есть немало лиц с пророссийской позицией и во фракции "Слуга народа". Я убежден, что нет никаких оснований пересматривать закон о языке. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы этот закон продолжал функционировать", - сказал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович в комментарии "Прямому".

Наиболее важным из замечаний комиссии он считает признание права Украины на принятие закона о языке.

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"Часть замечаний касается того, что якобы в законе не предусмотрена защита языковых прав национальных меньшинств. Они ошибочные, в законе говорится о украинском языке как государственном. Будет разрабатываться отдельный закон о языках национальных меньшинств. Я не вижу среди замечаний Венецианской комиссии таких, которые бы заставили Украину пересмотреть закон о языке", - отметил политик.

Венецианская комиссия посоветовала изменить ряд статей в украинском языковом законе. "Закон о защите государственного языка не обеспечил баланс между усилением украинского и защитой языковых прав меньшинств", - говорится в заключении комиссии. Эксперты комиссии заявили, что нужно достичь баланса в языковой политике, чтобы избежать межнационального напряжения.