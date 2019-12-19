Замечания ложные - Вятрович о пересмотре языкового закона

 
Ексклюзивы
1/5
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 405
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1071
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 855
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1098
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1530
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2781
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 540
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2556
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1179
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой скандал в столичном кафе попал на видео
Языковой скандал в столичном кафе попал на видео
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Издали уникальный словарь
Издали уникальный словарь
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1098
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 513
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1179
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2673
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11250
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 декабря 2019
Просмотров: 18
Спокуса потрібності
Якось непомітно настали часи, коли дуже поменшало людей, яким ти можеш розказати, припустімо, анекдот про Брежнєва, і той анекдот буде їм смішний. ...
четверг, 19 декабря 2019 17:16

Замечания ложные - Вятрович о пересмотре языкового закона

  Комментировать
Замечания ложные - Вятрович о пересмотре языкового закона
Вятрович считает, что закон пересматривать не нужно. Фото: "Историческая правда"

Выводы Венецианской комиссии не содержат замечаний, которые заставляли бы пересматривать закон о языке.

"К сожалению, в парламенте есть люди, которые представляют пророссийские интересы. Наибольшая концентрация таких людей во фракции ОПЗЖ. Но, есть немало лиц с пророссийской позицией и во фракции "Слуга народа". Я убежден, что нет никаких оснований пересматривать закон о языке. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы этот закон продолжал функционировать", - сказал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович в комментарии "Прямому".

Наиболее важным из замечаний комиссии он считает признание права Украины на принятие закона о языке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп объяснил, что означают слова Венецианской комиссии о языковой закон

"Часть замечаний касается того, что якобы в законе не предусмотрена защита языковых прав национальных меньшинств. Они ошибочные, в законе говорится о украинском языке как государственном. Будет разрабатываться отдельный закон о языках национальных меньшинств. Я не вижу среди замечаний Венецианской комиссии таких, которые бы заставили Украину пересмотреть закон о языке", - отметил политик.

Венецианская комиссия посоветовала изменить ряд статей в украинском языковом законе. "Закон о защите государственного языка не обеспечил баланс между усилением украинского и защитой языковых прав меньшинств", - говорится в заключении комиссии. Эксперты комиссии заявили, что нужно достичь баланса в языковой политике, чтобы избежать межнационального напряжения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Замечания ложные - Вятрович о пересмотре языкового закона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Выбросил плиту, любил азартные игры - как жил гений-переводчик

Кейт Уинслет отказалась сотрудничать с оскароносным режиссером

Украинцы захватили корабль на Черном море

"Нам говорят замечательные речи, а готовят удар в спину"

Николай Лукаш ввел новые слова в украинский язык

Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая

Подарок к Николаю: Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 25416
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 13086
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 9054
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
 1 Просмотров: 6885
Шовковский рассказал о конфликте с Хачериди
Шовковский рассказал о конфликте с Хачериди Просмотров: 3735
Сьогодення
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке 2 Просмотров: 1566
В Польше взялись популяризировать украинский язык
В Польше взялись популяризировать украинский язык Просмотров: 576
Начнут наказывать чиновников, которые отказались общаться на украинском
Начнут наказывать чиновников, которые отказались общаться на украинском Просмотров: 261
Уволили учительницу, которая боролась с суржиком
Уволили учительницу, которая боролась с суржиком 2 Просмотров: 3249
В ООН призвали изменить языковой закон
В ООН призвали изменить языковой закон Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
3
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
2
Убийство Шеремета: в полиции опровергли подозрения, что экспертизы не соответствовали действительности
Голосов: 718
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua