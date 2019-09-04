Выбрали уполномоченного по защите языка

Языковым омбудсменом стал Тарас Кпемень. Фото: "Деловая столица"

Тараса Кремня избрали на должность омбудсмена по защите государственного языка.

"Сегодня в Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека состоялся открытый конкурс по отбору кандидатуры на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение Кабинетом министров Украины. По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне как Уполномоченному для представления Кабинета министров Украины кандидатуру Кремня Тараса Дмитриевича", - написала в Facebook Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Всего на конкурс допустили 11 кандидатов.

"Тарас Дмитриевич Кремень - украинский политик и ученый. По специальности - учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре. Кандидат филологических наук, доцент.

Избирался депутатом Николаевского областного совета, который возглавил в 2014 году. Народный депутат Украины VIII созыва. Возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечение реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, территория проведения АТО и территория населенных пунктов на линии соприкосновения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.

Он является соавтором законов "Об образовании", "О профессиональном передвысшим образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Свою цель в должности Уполномоченного по защите государственного языка видит в реализации государственной политики, направленной на защиту украинского языка, его всестороннее развитие как в Украине, так и за ее пределами", - написала Денисова.

Чем будет заниматься чиновник рассказал Gazeta.ua общественный деятель Роман Матис. "Сможем обращаться к нему о нарушении всех языковых прав. Можно напрямую идти в полицию или в суд, но возникает проблема с процедурой. Омбудсмен поможет обратиться правильно. Укажет, как сгенерировать нужные запросы в органы и службы по устранению причин возникновения конфликтной ситуации, чтобы она больше не повторялась. Отвечать за обеспечение языковых прав украинцев в Украине. Контролировать выполнение языкового закона органами исполнительной власти", - отметил он.