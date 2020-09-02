Выбрали руководителя секретариата языкового омбудсмена

Руководителем стал Юрий Зубко. Фото: facebook.com/govuamova

Бывшего заместителя министра культуры Юрия Зубко избрали руководителем секретариата уполномоченного по защите государственного языка.

Его первым заместителем стала бывшая первая заместитель председателя Украинского института национальной памяти Алина Шпак, сообщает detector.media.

Их официально назначат после спецпроверки, рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

На должность руководителя Секретариата и его первого заместителя претендовали 16 человек.

"Оценка кандидатов проводилась по следующим критериям: профессионализм, мотивация, знание законодательства и тому подобное. Каждый должен был представить свою стратегию деятельности", - уточнил Кремень.

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Он сказал, что уже утвердили паспорт бюджетной программы на 2020 год. В Министерстве финансов Украины состоялась успешная защита бюджетного запроса на 2021.

"В ближайшее время Секретариат сможет принимать обращения и жалобы граждан, а также продолжит укомплектовывать штат", - добавил Тарас Кремень.

Кабинет министров назначил Тараса Креминя уполномоченным по защите государственного языка. Решение правительство приняло в среду. Выбирали из 3 кандидатур. 42-летний Тарас Креминь - выходец из Николаева. По образованию - учитель украинского языка и литературы, учитель английского языка и зарубежной литературы. Кандидат филологических наук. Профессор кафедры украинского языка и литературы Николаевского национального университета им. Василия Сухомлинского.