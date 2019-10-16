"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском

В КНЭУ проводят пары на русском. Фото: kneu.edu.ua

Пользователь Facebook Богдан Маланчук пожаловался на преподавательницу КНЭУ по уголовному праву Елену Олейник, которая проводит пары на русском.

"По моей просьбе проводить ее по украински, в шутку отвечает: "Можно, но чуть пожже". Класс хихикает, она продолжает говорить на русском. Буквально за минуту начинает со мной снова говорить:

- А вы что, националист? Или вы русский не понимаете? - говорит.

То есть, чтобы требовать лекцию украинским в ЗВО/ВУЗ, надо либо быть националистом, или не понимать по-русски, другого не дано", - написал он в соцсети.

Студен сослался на закон "О высшем образовании", который определяет украинский язык высшего образования. После этого преподаватель начала придираться к его домашней работе.

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"Но здесь все еще интереснее, она продолжает вести лекцию: "Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии там 400 часов в год надо безвозмездно работать; нам надо менять все свои законы. Вы все поедете в Польшу, будете впахивать там за 1000$ сантехниками, уборщиками. В той Европе вообще скоро хотят сделать курсы хирургов. Хотели бы вы, чтобы вас оперировал человек, который был на курсах хирурга 3 месяца? Самое печальное, что некоторые студенты начали ей поддакивать. А меня обозначили большой меткой и теперь я под большим контролем. Потому что просто хотел пару на украинском", - рассказал Богдан Маланчук.

Преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом Виктора Колпакова отстранили от работы. Мужчина открыто презирал Украины перед студентами. Об этом в Facebook написала студентка заведения Полина Кравченко.