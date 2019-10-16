"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1548
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2862
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1332
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4338
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2718
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 909
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6120
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1062
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Калмык обратился на украинском языке к меру, которого прислали из ДНР
Калмык обратился на украинском языке к меру, которого прислали из ДНР
Украинские каналы YouTube жалуются на притеснения
Украинские каналы YouTube жалуются на притеснения
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3618
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6921
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1557
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 612
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 11:56

"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке

1 Комментировать
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке
В КНЭУ проводят пары на русском. Фото: kneu.edu.ua

Пользователь Facebook Богдан Маланчук пожаловался на преподавательницу КНЭУ по уголовному праву Елену Олейник, которая проводит пары на русском языке.

"По моей просьбе проводить ее по украински, в шутку отвечает: "Можно, но чуть позже". Класс хихикает, она продолжает говорить на русском. Буквально за минуту начинает со мной снова говорить:

- А вы что, националист? Или вы русский не понимаете? - спрашивает преподаватель.

То есть, чтобы требовать лекцию украинским в ЗВО/вузе, надо либо быть националистом, или не понимать по-русски, другого не дано", - написал он в соцсети.

Студент сослался на закон "О высшем образовании", который определяет украинский языком высшего образования. После этого преподаватель начала придираться к его домашней работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отстранили преподавателя, который выгонял с лекций за украинский язык

"Но здесь все еще интереснее, она продолжает вести лекцию: "Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии 400 часов в год надо безвозмездно работать; нам надо менять все свои законы. Вы все поедете в Польшу, будете впахивать там за 1000 долларов сантехниками, уборщиками. В той Европе вообще скоро хотят сделать курсы хирургов. Хотели бы вы, чтобы вас оперировал человек, который был на курсах хирурга 3 месяца? Самое печальное, что некоторые студенты начали ей поддакивать. А меня обозначили большой меткой и теперь я под большим контролем. Потому что просто хотел пару на украинском языке", - рассказал Маланчук.

Преподавателя Межрегиональной академии управления персоналом Виктора Колпакова отстранили от работы. Мужчина открыто презирал Украину перед студентами. Об этом в Facebook написала студентка заведения Полина Кравченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Коммунистическое государство получило ядерное оружие

В спортзале повесили военных преступников

Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 55180
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 49103
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 40795
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 17937
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 17415
Сьогодення
Истекает срок выполнения важного требования языкового закона
Истекает срок выполнения важного требования языкового закона 1 Просмотров: 711
Сколько украинцев против второго государственного языка
Сколько украинцев против второго государственного языка 1 Просмотров: 2790
ВВС начала правильно писать название Киева
ВВС начала правильно писать название Киева Просмотров: 225
Как подтвердить свой уровень владения государственным языком
Как подтвердить свой уровень владения государственным языком Просмотров: 477
Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку
Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку 3 Просмотров: 2709
Больше всего комментируют
6
Рейтинг Зеленского резко упал
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
2
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
1
Ученые определили, что в людях самое сексуальное
Голосов: 4548
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua