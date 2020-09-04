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пятница, 04 сентября 2020 16:15

Во многих школах нет украинских учебников - Климпуш-Цинцадзе

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Во многих школах нет украинских учебников - Климпуш-Цинцадзе
Нет учебников в школах, перешедших на украинский. Фото: "Погляд"

Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе пожаловалась на нехватку учебников на украинском языке в школах.

Указала, что Министерство образования и науки попросило выделить дополнительные 2,5 млрд грн из бюджета, передает "5 канал".

"Как вы думаете, сколько они попросили на обеспечение школ средствами защиты от Covid-19? Ноль. Они не считают, что это им нужно. Не знаю, на что они там просили. Пожалуй, на какие-то капитальные расходы - там, где можно "заработать", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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"Также меня беспокоит информация, которую я получила из нескольких киевских школ, которые с 1 сентября, согласно закону об образовании, должны были перейти на обучение на украинском языке. В большом количестве классов там просто нет учебников. У меня вопрос: это таким образом - посредством саботажа - сейчас реализуется законопроект Бужанского, который не был принят Верховной Радой?" - добавила она.

С сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании. Он предусматривает 3 модели изучения украинского языка для национальных меньшинств.

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