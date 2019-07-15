Вместе легче побеждать - призывают отметить вступления в силу языкового закона

16 июля языковой закон вступит в силу. Фото: Facebook

16 июля в Украине отметят вступления в силу закона о государственном языке.

По всей стране и в соцсетях состоится общественная акция "Язык объединяет".

Организаторы акции предлагают присоединиться к событию "Язык объединяет" в Facebook, поставить себе аватарку и обои "Язык объединяет".

Во многих городе 16 июля состоятся события.

Ананьев - Литературно-музыкальная встреча - 14.00, Районная детская библиотека.

Белая Церковь - Язык объединяет. Белая Церковь - Мемориал Героев Небесной сотни, 18.00.

Богуслав - Язык объединяет. Богуслав пл. Ярослава Мудрого, 17.30.

Бровары - Язык объединяет. Бровары - 13.00, Площадь Свободы.

Винница - Язык объединяет. Винница - 18.30 у водонапорной башни.

Днепр - Язык объединяет. Днепр - 19.00, Европейская площадь.

Житомир - Язык объединяет. Житомир - 19.00, ул. Михайловская.

Ивано-Франковск - Язык объединяет. Ивано-Франковск. 18.00 Вечевой Майдан.

Каменец-Подольский - Язык объединяет. Каменец-Подольский - Европейская площадь, 19.00.

Ковель - Язык объединяет. Ковель - 18.00, возле памятника Леси Украинцы.

Краматорск - Язык объединяет. Краматорск - у Шевченко, 17.30.

Кропивницкий - Язык объединяет. Кропивницкий -18.00, ул. героев Майдана.

Мариуполь - Язык объединяет. Мариуполь Театральная площадь 18.00.

Николаев - Язык объединяет. Николаев Каштановый сквер на Соборной, 18.30.

Александрия - Язык объединяет. Александрия - Соборная площадь, 18.00.

Одесса - Язык объединяет. Одесса - 19.00 возле Дюка.

Первомайск - Язык объединяет. Первомайск - 19.00, возле памятника Тарасу Шевченко.

Полтава - Язык объединяет. Полтава - у Краеведческого музея, 17.30.

Ровно - Язык объединяет. Уровне. - 19.00, памятник Тарасу Шевченко.

Ружин - 11.00, возле Дома культуры.

Снятин - Язык объединяет. Снятин - 18.00, площадь Независимости.

Старобельск - Язык объединяет. Старобельск - 17.00, Областная библиотека.

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Сумы - Язык объединяет. Сумы - 19.00, площадь Независимости.

Тернополь - Язык объединяет. Тернополь - 20.00, Театральная площадь.

Ужгород - Язык объединяет. Ужгород - Театральная площадь 19.00.

Умань - Язык объединяет. Умань - 19.00, Соборности площадь.

Херсон - Язык объединяет. Херсон пл.Свободы, у к/т "Украина" 19.00.

Хмельницкий - Язык объединяет.Хмельницький. - 17:45, Парк культуры и отдыха имени Михаила Чекмана, рядом с белым мостом через р. Плоская.

Черкассы - Язык объединяет. Черкассы ул. Соборная, 18.00.

Черновцы - Язык объединяет. Черновцы - 18.30, Центральная площадь, возле памятника Тарасу Шевченко.

Чернигов - Язык объединяет. Чернигов 17.00 - перед обл. молодежным центром (Красная площадь, Магистратская, 3).

В Украине могут пересмотреть закон о языке. Об этом предупредили на заседании экспертной группы по вопросам языковой политики. Документ вступает в силу 16 июля 2019-го.