Вместе легче побеждать - призывают отметить вступление в силу языкового закона

16 июля в Украине отметят вступления в силу закона о государственном языке.
По всей стране и в соцсетях состоится общественная акция "Язык объединяет".
Организаторы акции предлагают присоединиться к событию "Язык объединяет" в Facebook, поставить себе аватарку и обои "Язык объединяет".
Во многих городе 16 июля состоятся события.
Ананьев - Литературно-музыкальная встреча - 14.00, Районная детская библиотека.
Белая Церковь - Язык объединяет. Белая Церковь - Мемориал Героев Небесной сотни, 18.00.
Богуслав - Язык объединяет. Богуслав пл. Ярослава Мудрого, 17.30.
Бровары - Язык объединяет. Бровары - 13.00, Площадь Свободы.
Винница - Язык объединяет. Винница - 18.30, у водонапорной башни.
Днепр - Язык объединяет. Днепр - 19.00, Европейская площадь.
Житомир - Язык объединяет. Житомир - 19.00, ул. Михайловская.
Ивано-Франковск - Язык объединяет. Ивано-Франковск. 18.00, Вечевой майдан.
Каменец-Подольский - Язык объединяет. Каменец-Подольский - Европейская площадь, 19.00.
Ковель - Язык объединяет. Ковель - 18.00, возле памятника Леси Украинки.
Краматорск - Язык объединяет. Краматорск - у памятника Шевченко, 17.30.
Кропивницкий - Язык объединяет. Кропивницкий - 18:00, ул. героев Майдана.
Мариуполь - Язык объединяет. Мариуполь Театральная площадь 18.00.
Николаев - Язык объединяет. Николаев Каштановый сквер на Соборной, 18.30.
Александрия - Язык объединяет. Александрия - Соборная площадь, 18.00.
Одесса - Язык объединяет. Одесса - 19.00 возле памятника Дюку.
Первомайск - Язык объединяет. Первомайск - 19.00, возле памятника Тарасу Шевченко.
Полтава - Язык объединяет. Полтава - у Краеведческого музея, 17.30.
Ровно - Язык объединяет. Уровне. - 19.00, памятник Тарасу Шевченко.
Ружин - 11.00, возле Дома культуры.
Снятин - Язык объединяет. Снятин - 18.00, площадь Независимости.
Старобельск - Язык объединяет. Старобельск - 17.00, Областная библиотека.
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Сумы - Язык объединяет. Сумы - 19.00, площадь Независимости.
Тернополь - Язык объединяет. Тернополь - 20.00, Театральная площадь.
Ужгород - Язык объединяет. Ужгород - Театральная площадь 19.00.
Умань - Язык объединяет. Умань - 19.00, Соборности площадь.
Херсон - Язык объединяет. Херсон пл.Свободы, у к/т "Украина" 19.00.
Хмельницкий - Язык объединяет.Хмельницький. - 17:45, Парк культуры и отдыха имени Михаила Чекмана, рядом с белым мостом через р. Плоская.
Черкассы - Язык объединяет. Черкассы ул. Соборная, 18.00.
Черновцы - Язык объединяет. Черновцы - 18.30, Центральная площадь, возле памятника Тарасу Шевченко.
Чернигов - Язык объединяет. Чернигов 17.00 - перед обл. молодежным центром (Красная площадь, Магистратская, 3).
В Украине могут пересмотреть закон о языке. Об этом предупредили на заседании экспертной группы по вопросам языковой политики.
Документ вступает в силу 16 июля 2019-го.
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