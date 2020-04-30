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пятница, 01 мая 2020 11:30

Власть не хочет, чтобы украинцы стали нацией - языковед

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Власть не хочет, чтобы украинцы стали нацией - языковед
Языковед Иван Ющук призывает украинцев напоминать власти, что мы живем в собственном государстве Фото: prolviv.com

Правительство не выделяет средства на офис языкового омбудсмена и этим блокирует выполнение языкового закона. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал языковед и общественный деятель Иван Ющук.

"Власть начала игнорировать языковой закон еще с момента назначения Уполномоченной по защите государственного языка Татьяны Монаховой. Ее поставили с нарушением сроков. Потом не дали помещение и финансирование. Теперь ссылаются на пандемию коронавируса. Расход средств на язык - не второстепенное. Некоторые должностные лица - проходимцы имеют миллионные оклады в месяц, это не считают растратой госбюджета. Все это делается специально, чтобы украинцы не стали нацией и были разобщены. Власть не отреагировала даже на заявление Монаховой об отставке. Только сделала вид, что так и должно быть", - считает профессор.

Он обращает внимание, что в 16 января 2020 года правительство должно было утвердить государственную программу содействия овладения государственным языком, прописать порядок контроля за применением государственного языка органами власти и местного самоуправления. По закону, нужно было подготовить и представить на рассмотрение парламента проект закона по реализации прав коренных народов и национальных меньшинств. Ничего этого не сделано.

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"Но люди сами начинают понимать, что мы отдельное государство, а не колония соседней империи. Это влияет на обороноспособность страны, на всю общественную жизнь и духовное развитие. Начинаем возвращаться к своему, как должно быть в каждом государстве. В магазинах уже большинство продавцов говорят на украинском. Он зазвучал в транспорте, на радио и телевидении. В Верховной Раде выступают только на украинском, это очень важно. Потому что когда парламент только собрался, были попытки перейти на "общепонятный" - это было прекращено в соответствии с законом", - говорит Иван Ющук.

Он напоминает, что от принятия Конституции Украины 1996-го до прошлого года власти ничего не делали чтобы выполнить статью 10: "Государство обеспечивает всестороннее развитие функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины". Поэтому языковой закон очень трудно принимался и имеет много противников.

"Как бы его ни оценивали, после принятия - все обязаны выполнять. Иначе будет анархия. И каждое государство это понимает. Разве во Франции лучшие земли, климат или люди? Да нет. Но там еще в 1539-м издали ордонанс - по которому все государственные службы должны были использовать только французский язык. И это объединило нацию. По тамошним законам, тот кто стыдится собственного языка - несет ответственность. В Украине наоборот, из уст высокопоставленных лиц звучит "какая разница", а народу также безразлично. Для защиты достижений должны быть элиты, ответственные за будущее. Наше выживание зависит от того объединимся ли мы. А язык - объединяет. Это поняли в Италии в 1861 году. Там на итальянском разговаривали из 25 миллионов только 600 тысяч человек. Правительство взялось за распространение языка. То же в Польше и России. И это должно быть в Украине ", - добавляет ученый.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заверил, что информация о пересмотре языкового закона не соответствует действительности. При этом подтвердил, что определенные предложения об отсрочке, а не изменении применения квотных норм языкового закона поступали, но их решили не поддерживать.

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