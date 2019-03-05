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вторник, 05 марта 2019 13:24

Венгеры и румыны будут учить украинский в лагерях

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Венгеры и румыны будут учить украинский в лагерях
При школах организуют лагеря для изучения языка. Фото: mukachevo.net

Выпускники школ с венгерским и румынским языком будут учить украинский в лагерях Минобразования.

Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала об этом во время открытия подготовительного тренинга для учителей украинского языка, которые станут наставниками в этих пришкольных лагерях в рамках проекта БомбеЗНО, сообщает mukachevo.net.

Интенсивную подготовку к ВНО по украинскому языку пройдут более 400 выпускников школ с венгерским и румынским языками обучения в пришкольных языковых лагерях БомбеЗНО.

Школы Береговского района Закарпатья являются одними из худших в Украине по результатам внешнего независимого тестирования по украинскому языку. В этой местности преобладают венгры.

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Интенсивную подготовку к ВНО выпускники школ с венгерским и румынским языками обучения пройдут на весенних каникулах 25-28 марта.

Верховная Рада готовится к принятию закона об украинском языке. Он повлияет на образование и культуру, госслужбе и процесс получения гражданства.

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05
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