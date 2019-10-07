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понедельник, 07 октября 2019 13:35

В столичной музыкальной школе заставляют учиться с русскоязычным учебником

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В столичной музыкальной школе заставляют учиться с русскоязычным учебником
В школе им.И.Шамо приобрели учебник русскими песнями. Фото: Facebook

Пользовательница Facebook Диана Маландри пожаловалась, что в музыкальной школе им. И. Шамо в Киеве заставляют покупать русскоязычные учебники.

"На первом уроке нам сообщили, что мы должны приобрести учебники, ну хорошо 100 грн, сразу заплатили и дочери на парту передала учебник не взглянув. После урока ребенок не скрывая возмущение протянула учебник. Во-первых на русском языке, во-вторых 80% песен русские народные. Я надеясь, что еще можно что-то решить подошла к учительнице

Цитирую учительницу сольфеджио:"Какие проблемы? Русский язык не запрещен! Это лучший учебник по сольфеджио в Украине. Я 38 лет преподаю и по другим учебникам я учить не буду", - рассказала она.

На учебнике не нашли ни данных издательства, ни грифа МОН.

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"У меня вопрос к Министерству культуры, молодежи и спорта Украины и Министерству образования и науки Украины. Почему мой ребенок в своей стране не имеет возможности учиться на родном языке? Почему учебник имеет такое количество русских народных, или мы не имеем собственные песни? В этом учебнике с 306 песен только 20 украинских! Почему в музыкальных и художественных школах продолжают преподавать на русском?" - написала Диана Маландри.

В школе № 16 в Кропивницкому жалуются на обязательное изучение русского языка, который назвали вторым иностранным. Родители несколько лет выступают против. Они говорят, что директор обосновала свое решение тем, что микрорайон русскоязычный.

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