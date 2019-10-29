В правительстве определились с финансированием для нацкомиссии по языку

Нацкомиссия по стандартам государственного языка и уполномоченный получают финансирование Фото: radiosvoboda.org

В бюджете на 2020 год предусмотрели расходы на нужды нацкомиссии по стандартам государственного языка. Ей планируют выделить 33 млн грн, а на работу уполномоченного по защите языка - 17 млн грн.

"На данный момент эта цифра согласована. Если ее расшифровать, прежде всего - это расходы на работу аппаратов соответствующих государственных органов. Потому что госслужащие должны получать зарплату. Должны быть оборудованы рабочие места", - рассказывает 5 каналу госсекретарь Минфина Константин Ващенко.

Чиновник объясняет, что с языковыми вопросами в период первого чтения никто из министров не обращался. Но потом ситуацию скорректировали и ведомство сделало расчеты.

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В проекте бюджета, который парламент рассмотрел в первом чтении, не было заложено финансирования нацкомисии и уполномоченного по вопросам языка. Премьер-министр Алексей Гончаренко отреагировал на замечание активистов. "Мы сейчас получили эти материалы и смотрим, что у нас есть в доходной части и в расходной. Исходя из того, какой объем денег будем иметь, мы взвесим приоритеты и посмотрим, что и какое финансирование должны получить", - сказал он.