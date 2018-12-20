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четверг, 20 декабря 2018 11:28

В Польше устроили украиноязычные билетные автоматы

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В Польше устроили украиноязычные билетные автоматы
В Лодзи ввели украинский язык в билетных аппаратах. Фото: uml.lodz.pl

В билетных аппаратах польского города Лодзь ввели обслуживания на украинском языке.

С 18 декабря украинский язык появился в 737 мобильных аппаратах для продажи билетов, установленных в общественном транспорте. Украинский язык доступна вместе с английским и немецким, сообщает портал Transport Publiczny.

В течение 2 недель украинский язык появится в 21 стационарном билетном автомате.

На сайте города Лодзь сообщили, что 21% заявок на покупку абонементов для общественного транспорта поступают от иностранцев, среди которых 75-80% - украинцы.

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В этом году в Лодзи более 10 тыс. человек получили разрешение на временное проживание, из которых около 90% являются гражданами Украины.

Сейчас городские власти Лодзи работает над переводом городского сайта на украинский.

Польские коммерческие и государственные учреждения реагируют на массовую трудовую и образовательную миграцию из Украины в Польшу предложениями на украинском языке. На улицах городов массово появляются украиноязычные надписи и реклама.

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Дата
20
декабря

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