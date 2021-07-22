В Нацсовет не обращались по поводу нарушения языкового закона телеканалами

В Нацсовете говорят, что не занимаются контролем за соблюдением языкового закона. Фото: Pexels

В Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не обращались по поводу нарушения украинскими телеканалами норм языкового закона.

"Национальный совет с 16 июля 2021 года и до этого момента не получал никаких обращений или актов от уполномоченного по защите государственного языка. Мы не считаем публичные заявления в социальных сетях корректным способом общения между государственными органами, тем более если они содержат недостоверную или неполную информацию", - говорится в заявлении Нацсовета.

В сообщении отметили, что единственным органом, который осуществляет государственный контроль за применением государственного языка при распространении и демонстрации фильмов в Украине является уполномоченный по защите государственного языка.

"Национальный совет не наделен правом и на него не возлагаются обязанности по осуществлению такого государственного контроля. Национальный совет применяет санкции только в случае нарушения телерадиоорганизациями требований о языковых квотах Закона Украины "О телевидении и радиовещании" или условий лицензии, и не вправе применять санкции за нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сообщили в регуляторе.

Порядок взаимодействия языкового омбудсмена с Национальным советом утверждают совместным решением уполномоченного и Нацсовета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телеканал Коломойского оштрафовали за сериал на русском

"Со своей стороны Национальный совет аккумулирует и проверяет жалобы о языке кино в эфире - проходит только шестой день вступления в силу требований закона - и немедленно будет направлять уполномоченному для реагирования в пределах его компетенции, поскольку закон о защите государственного языка наделяет таким правом исключительно институт уполномоченного", - говорится в заявлении.

По результатам мониторинга Секретариата уполномоченного по защите государственного языка, обнаружили нарушения языкового закона шестью украинскими телеканалами. Всего проверили 28 телерадиоорганизаций. Мониторинг состоялся 16-17 июля 2021 года, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к нарушителям санкции.