В министерстве экономики проигнорировали нацкомиссию по стандартам государственного языка

Комиссия по вопросам государственного языка готовит круглый стол. Фото: pexels.com

Национальную комиссию по стандартам госязыка не привлекли к инициативе Министерства развития экономики по внедрению феминитивов в названиях профессий.

"То, что предложило Министерство экономики, является инициативой Министерства экономики. Очевидно, они имеют какое-то логическое объяснение, почему именно они занимаются этой лингвистической, узко языковедческой проблемой. Мы не приобщены к этому проекту, не принимали участия в его согласовании и не несем ответственности за те предложения, которые утвердило приказом Министерство экономики", - сказала председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская в комментарии "Укринформу".

Именно Комиссия должна разработать инструкции и положения по феминитивам.

"Это от начала до конца лингвистическая проблема и задача Национальной комиссии по стандартам государственного языка, решение которой являются обязательным для выполнения всеми в украинском государстве. Почему Министерство экономики сделало так, как сделало, ни я, ни члены комиссии не знают, не посвященны, не информированы", - сказала Демская.

В сентябре планируют большой круглый стол по обсуждению проблемы формирования, применения и обеспечения процесса принятия феминитивов в украинском языке.

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"На самом деле присутствие феминитивов в языке являются маркером гендерного равенства в обществе. Если мужчина и женщина могут выполнять одинаковые функции и нести одинаковую ответственность в социальной, государственной, общественной сфере, это всегда отражено в языке. А в украинском обществе, для которого демократическое устройство является типичным, феминитивы в языке имеют давнюю традицию. Другое дело, что за советский период у нас явно доминировала маскулинная политическая культура, которая не нуждалась в обеспечении женскими названиями. Но сегодня мы говорим о гендерном равенстве и гендерной справедливости, которая, соответственно, будет отображаться в языке. В обществах, где гендерная справедливость уже давно существует, это засвидетельствовано в языке, по крайней мере в немецком и польском точно", - подытожила Демская.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства приняло изменения в Классификатор профессий. Отныне в кадровых документах можно указывать профессию феминитивом. Соответствующий приказ обнародовали на сайте Минэкономики.