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вторник, 17 сентября 2019 12:43

В Крыму возобновили обучение на украинском

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В Крыму возобновили обучение на украинском
Украинский язык добавили в перечень предметов "на выбор" в крымских школах из-за обращений родителей Фото: khersonline.net

Во временно оккупированном Севастополе начали преподавать украинский язык в школах. Отметили, что предмет не является обязательным, его будут изучать по желанию.

"Перед началом учебного года ведомство получило первые просьбы от жителей города на введение уроков украинского языка", - сказал директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров. Об этом сообщил Обозреватель.

По словам Белозеров, в школах также ведется преподавание на крымскотатарском языке как национальном. Его преподают в нескольких форматах - как факультативы и как обязательные уроки для детей всех возрастов. При этом добавил, что русский выбрали более 41 тыс. учащихся, украинский - 180 детей, столько же крымскотатарский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родители выступили против обязательной русского в школе

Детскую писательницу Ларису Ницой возмутила ситуация с изучением русского языка в одной из харьковских школ. Женщина отметила, что директора намеренно совершают нарушения.

"На собрании родителям раздают заявления, якобы они бы добровольно просят дирекцию ввести урок русского языка", - рассказывает она и предупреждает родителей, что это манипуляция и нарушение.

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