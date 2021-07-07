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В Конституционном суде начали затягивать решение относительно языкового закона - СМИ

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В Конституционном суде начали затягивать решение относительно языкового закона - СМИ
Затягивание решения по языковому закону может быть выгодно президенту. Фото: "Слово і діло"

Конституционный суд продолжает рассмотрение представление 51 депутата об обжаловании Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

На этой неделе начали готовить отказ истцу. Но трое судей Конституционного суда заявили много поправок к документу, сообщает "Главком".

Судьи КСУ Сергей Сас, Виктор Колесник и Виктор Городовенко начали подавать поправки к проекту решения Конституционного суда. Сас предлагает в одном из пунктов к слову "мира" добавить слово "карты", заменить "нашего государства" на "Украине". Такие поправки обязывают председательствующего судью Сергея Головатого поставить на рассмотрение каждую правку отдельно.

Рассмотрение поправок может растянуться на месяцы или годы. Такое торможение выгодно инициаторам обращения из ОПЗЖ.

Источники "Главкома" говорят, что в этом заинтересован президент Украины Владимир Зеленский. Политолог Владимир Фесенко считает, что в окружении президента нет единого мнения о языковом вопросе. Заинтересованными в затягивании могут быть и сами судьи, которые между собой выясняют отношения.

"Сас, я так понимаю, близок к "партии Тупицкого". Мотивы таких действий могут быть связаны с борьбой за статус Тупицкого против Сергея Головатого, чтобы его ослабить", - говорит Фесенко.

В издании считают, что большинство судей не будут включаться в разборки и интриги, даже если они внутренние. Участие в затягивании рассмотрения языкового вопроса может стать для них клеймом, от которого будет сложно избавиться.

"Это затягивание не для того, чтобы пересмотреть языковой закон, это внутренние разборки. Они показывают, что с ними следует договариваться, искать какой-то компромисс", - говорит Фесенко.

Этот компромисс может быть связан с поиском нового председателя Конституционного суда. Затягивание с вынесением решения КС может вызвать возмущение общественности.

"Легче вывести людей к Верховной Раде, чем к суду. Безусловно, нужно было бы выйти. Это покажет, что у общества есть какая-то позиция и нормально ее высказывать публично", - сказал языковой активист Святослав Литинский.

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Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень говорит, что юридических механизмов влияния на судей нет. Но он не сомневается, что судьи поддержат действие языкового закона.

"Кроме публичного обращения в адрес каждого из судей, мне как уполномоченному вряд ли удастся что-то сделать", - сказал он.

Конституционный суд Украины 6 июля продолжил рассмотрение представления о соответствии Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Конституции. Представление поступило в июне 2019-го за подписями 51 народного депутата, в основном из фракции "Оппозиционный блок".

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Дата
07
июля

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