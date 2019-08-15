В Киеве украинизировали магазин

Магазин "Розетка" в Киеве украинизировали. Фото: Vgorode

В Киеве на Майдане Незалежности украинизировали магазин "Розетка".

Перед тем активисты обращались по просьбами перевести ценники. Они оставались на русском, поэтому к заведению пришли с акцией простеста.

Ура, победа! Первый заметный успех "Мовної варти". Движение "Українська дія" в Киеве: магазин ТМ "Розетка" на Майдане Незалежности "самоукраинозовался": "утюг" за одну ночь сказочным образом стал праскою, "мышь" - симпатичной украинской мишою!" - написали в Facebook-сообществе Mova.

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14 августа под "Розеткой" провели пикет. Выступали против того, что все ценники в магазине указаны только на русском языке.

В сети супермаркетов Varus извинились за работников, которые отказывались предоставлять услуги на украинском. В компании заявили, что не весь персонал супермаркетов в совершенстве владеет украинским, но это вопрос времени.