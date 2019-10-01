В Казахстане будут бесплатно учить украинскому

В столице Казахстана основали языковые курсы. Фото: Укринформ

В столице Казахстана Нур-Султане Украинский культурный центр "Ватра" начал курсы по изучению украинского языка, истории и культуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Казахстане.

Занятия бесплатные. Проходить будут два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, в 19.30.

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Курсы будут проходить на ул. Арасан, 2/2 в помещении УГКЦ.

Правительство одобрило Стратегию популяризации украинского языка до 2030-го "Сильный язык - успешное государство". Стратегия определяет цели, цели и основные задачи государственной языковой политики, сообщает "Правительственный портал".