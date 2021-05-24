В Кабмине расписали шаги по утверждению украинского языка до 2030 года

19 мая 2021 года Кабинет Министров одобрил Концепцию Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка glavcom.ua

Кабинет министров одобрил концепцию Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2030 года. Ее разработали по заказу министерства культуры.

Документ предусматривает реализацию мотивирующих проектов по изучению, обучению и общению на украинском языке для граждан Украины, открытие сети курсов по изучению украинского языка, улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях. В нем говорится о поддержке и популяризации украинского языка за рубежом.

"Программы функционирования и развития украинского языка принимали неоднократно. Первая появилась в 1991 году. В 1997-м показывали даже хорошо прописанные пункты. Существовала подобная и в 2004-2010-х. Ни одна не выполнялась. В 2018 году о своей программе объявил президент Петр Порошенко, но ее не успели выработать, осталась декларативной", - рассказала Gazeta.ua языковед Лариса Масенко.

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Теперь имеем языковой закон, аппарат Уполномоченного по защите государственного языка, Комиссию по стандартам украинского языка и отдельно активистов. Они уже занимаются воплощением некоторых пунктов из концепции новой программы - использования государственного языка работниками сферы услуг, органами государственной власти и местного самоуправления, экзамен на уровень владения государственным языком и тому подобное.

"Следует продолжать в том же духе. Поэтому утвержденная правительством концепция правильная и важная. Главное, чтобы не осталась на бумаге. Важны пункты о поддержке и популяризации украинского языка за рубежом и создание системы преподавания его, как иностранного. Ценный пункт о содействии проведению научных исследований в сфере украинского языкознания, социолингвистики и жестового языка. Здесь впервые отдельно выделена социолингвистика - направление, которое сочетает лингвистику и социологию, изучает языковую ситуацию и дает рекомендации по ее улучшению. Она очень нужна. Еще ценные пункты о культурной и издательское индустрии", - считает она.

Лариса Масенко считает целесообразным восстановление литературных журналов в бумажном варианте. Государство должно выделять средства на них. Ранее такие издания были, в них писали обо всем, что происходит на книжном рынке. Отрасль выживает, но ее поддержку не учли.

Нормы языкового закона касательно книгоиздания вступают в силу 16 июля 2021-го. Теперь в течение года издатели должны создавать больше половины книг на украинском. Более 50% их должно быть и в магазинах. Писатель и издатель Антон Санченко считает, что украинские издательства готовы выполнять языковой закон. Этому способствовала война с Россией.