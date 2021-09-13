В Египте запустили украиноязычную справку

На горячей линии можно получить туристическую информацию. Фото: pexels.com

В Египте появилась горячая линия помощи и туристического сопровождения на украинском языке.

Позвонив на 196-54, есть возможность на украинском получить информацию, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"Теперь по номеру 196-54 в Египте можно на украинском языке получить все необходимые консультации относительно отдыха. МИД постоянно работает над тем, чтобы мир становился более открытым и удобным для украинцев. Это часть стратегии внешнеполитической деятельности Украины", - говорится в сообщении.

В июне 2021 года украинский язык стал обязательным для египетских отелей. Правительство распорядилось дублировать на украинский информационные материалы в гостиницах. Египет заинтересован в украиноязычном персонале.