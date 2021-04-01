Утверждение языка не можем растягивать надолго

Из всех видов искусств, для театра и кино язык наиболее важен. Фото: bit.ua

Актриса Ирма Витовская предлагает создать актерский союз для увеличения количества украиноязычного контента. Организация должна будет отстаивать перед кинопроизводителями продукцию на государственном языке. Противостоять производству на русском.

"Союз будет эффективным лишь при условии общей и твердой государственной политики относительно языка, по-другому - нет. У нас война, полно людей, которые ненавидят язык и страну. С этим следует разобраться жестко, не играться. Все страны защищают свои языки. Тот же Путин заявлял, что там, где заканчивается русский язык, там заканчивается и территория, вот и все. Чем дальше мы от них отскочим и чем быстрее украинизируемся, тем нам будет легче. Тем более что украинский язык и его развитие утверждены не только Конституцией, но и всеми международными нормами", - считает актер Богдан Бенюк.

Обращает внимание, что среда театров и кино - не исключение. Здесь тоже встречаются люди, которые не жалуют страну. Работают, потому что так надо, половинчато.

"Подталкивать общества актеров, кинооператоров и других, чтобы они выясняли, какой язык должен быть, - игра в песочнице. Это займет огромное количество времени. Процесс утверждения языка не можем растягивать надолго, потому что сосед не спит. Мы должны быть жесткими в этом вопросе. Чем дальше отойдем от Москвы - тем будет лучше.

Существует союз театральных деятелей и др. Но они не определились, что должны делать, и не имеют собственных программ. Не стоят на страже языкового вопроса, но будто бы стоят на страже культуры. Но культура у нас понятие размытое, потому что "какая разница, на каком языке рисуют картину или танцуют балет". Только в вопросе театра так не получается, ведь если "какая разница", то театра Франко, например, через некоторое время не будет - будет действовать другой, с другим языком. Не хватает решительных действий сверху", - объясняет артист.

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Проблема украинизации в том, что ее поддерживает только активное меньшинство.

"Как-то услышал хороший пример по поводу того, как люди договариваются идти на Эверест и покорить вершину. Для этого нужно приложить немало человеческих усилий. И когда мы договариваемся, а есть люди, которые не хотят идти и не идут. Есть еще которые идут, но не хотят этого. Так вершину никогда не покоришь. То же с нашим движением в Европу. От тех, кто не хочет, нужно быстрее избавляться - они могут выбрать другую территорию, другое государство и жить с теми соображениями. Кто колеблется в чем-то, должен переступить через сомнения. Как только украинцы начинают говорить о такой очистке, их обвиняют. Поэтому наш народ все время тормозит, боится обидеть кого-то. Это играет на руку врагу. Любую дезинформацию он использует очень мощно", - говорит Богдан Бенюк.

Полное утверждение украинского языка в стране возможно лишь благодаря решительным действиям власти.

"Ситуация с украиноязычным контентом катастрофическая. Начнет увеличиваться, только когда этим будет заниматься руководство государства. Когда этого нет, то все зависит только от граждан. Должны пользоваться украинским в быту и работая государственных учреждениях", - убежден он.

Успешным примером развития языковой среды считает страны Балтии.

"Не следует бояться того, что будут говорить другие страны, - о языковом терроре или еще каких-то глупостях. В Латвии штрафовали тех, кто разговаривал на государственных должностях на русском. И не на 60 гривен, а брали в евро. И быстро победили русификацию и отсутствие контента на латвийской языке. Хотя электората российского в начале 1990-х было достаточно много. Когда хотят - делают, если нет - колотят дрожжи, и тогда они бродят очень долго. У нас нет движущей силы сверху. 30 лет независимости государства, а мы еще говорим о необходимости предоставить украинскому приоритет. Парадоксальные вещи ", - добавляет актер.

48,4% жителей Украины предпочитают общение дома на украинском языке. Одновременно на украинском и русском языках дома общаются 23,9% респондентов. Только на русском - 27,3%. На других языках в быту разговаривают 0,4%. Социологический опрос проводил 19-28 февраля 2021 года центр "Социальный мониторинг". Специалисты опросили 3017 респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.