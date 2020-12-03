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четверг, 03 декабря 2020 16:48

Украинский становится языком престижных людей - Ницой

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Украинский становится языком престижных людей - Ницой
Ницой заметила, что украиноязычные выглядят престижнее. Фото: "Проскуров"

Писательница Лариса Ницой заметила, что украиноязычные люди выглядят престижнее.

"Украинский уверенно становится языком престижных людей, а вот русский... В течение 2 дней было интересное наблюдение. Попросил меня американский продавец украинских книг Андрей Чалей прислать ему посылку книг", - указала она в Facebook.

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"Так вот, 2 дня, проведенные на укрпоштовском отделении, показали мне интересную картинку. Все, кто приходил за пенсией, переводами, другой социалкой - были все небогатой внешности и говорили по-русски. Все, кто отправлял посылку за границу, или деловые письма - такие были одеты дороже и все разговаривали на украинском, и, что интересно, на русский с русскоязычными операторами не переходили. И это все круто", - пишет Ницой.

Украинский язык по распространенности в интернете занимает 21-е место. Это на 8 позиций выше, чем в 2017-м, и на 11 по сравнению с 2016 годом, сообщил в Facebook Сергей Одаренко со ссылкой на сайт w3techs.com.

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