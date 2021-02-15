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понедельник, 15 февраля 2021 10:45

Украинский сделали основным языком для государственных учреждений

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Украинский сделали основным языком для государственных учреждений
Украинский Национальный Совет во Львове принял языковой закон. Фото: Klymenkoy

15 февраля 1919 году Украинский Национальный Совет во Львове принял закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.

Закон "Об использовании языка во внутреннем и внешнем управлении государственных властей и правительств, общественных институтов и государственных предприятий в Западной области Украинской Народной Республики", постановил, что государственным языком ЗОУНР является украинский язык.

Украинский должны были испольовать во внутреннем и внешнем управлении все государственные власти и правительства, публичные учреждения и государственные предприятия.

Законно признанным национальным меньшинствам позволяли устно и письменно использовать их родной язык в правительственных отношениях с государственной властью и правительствами, общественными институтами и государственными предприятиями. Государственная власть брала на себя ответственность знать языки для сотрудничества с гражданами.

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Все законы должны были публиковать на украинском, поськом, немецком и на идиш.

Гетман Украинского Государства Павел Скоропадский подписал закон о провозглашении вузов бывшей Российской империи на территории Украины государственными 16 сентября 1918 года. Такой статус получили Университеты Святого Владимира, Харьковский и Новороссийский в Одессе.

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Дата
15
февраля

Украинский сделали основным языком для государственных учреждений

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