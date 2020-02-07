Украинский для комедий, русский для серьезного? "1+1" раскритиковали за языковую позицию

 
Ексклюзивы
1/5
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 1206
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Просмотров: 1683
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 999
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 2151
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4105
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 504
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1008
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 7731
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 756
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 5571
Фото
Все фото
6
5
4
4
6
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Видео
Все видео
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
"Русский мир" теряет влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца
Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1152
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 882
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 486
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3357
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 февраля 2020
1 Просмотров: 513
Що ж ви, хлопці
Ось минуло дев'ять днів, як поховали брата. Він, було, казав: — Я, на зло копачам, умру зимою. — А чого ж так? — Бо ...
пятница, 07 февраля 2020 12:54

Украинский для комедий, русский для серьезного? "1+1" раскритиковали за языковую позицию

  Комментировать
Украинский для комедий, русский для серьезного? &quot;1+1&quot; раскритиковали за языковую позицию
Кулеба призвал сопротивляться унижению языка. Фото: Рубрика

Вицепремьер Дмитрий Кулеба назвал пренебрежительной позицию продюсера "1+1" Елены Еремеевой о том, что мелодрамы на украинском языке звучат хуже, чем комедии.

"Комментарий, что украинский язык в комедии звучит, а в мелодраме не звучит - это, прежде всего, о глубоко укоренившимся пренебрежении. Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов", - написал Кулеба в Facebook .

Он надеется, что общество будет оказывать сопротивление такому отношению к языку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском

"Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, в которой, по данным прошлогоднего опроса КМИС, почти 80 процентов наших граждан являются активными потребителями именно украиноязычного контента", - отметил Кулеба .

Телеканал "1+1" комедии для осеннего сезона снял на украинском языке, а все 7 мелодрам - на русском. "Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии", - заявила продюсер сериалов и фильмов канала Елена Еремеева.

Впоследствии она заявила, что ее слова вырвали из контекста.

"Мне очень жаль, что с длинной профессионального разговора мои слова о языковом вопросе были вырваны из контекста. В любом случае речь шла о каком-либо предубеждения с нашей стороны относительно украинского языка, а только о производственных нюансах", - отметила она в комментарии изданию "Телекритика".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский для комедий, русский для серьезного? "1+1" раскритиковали за языковую позицию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Книга с предсказаниями украинца вышла в Италии

Прецедент в Верховной Раде: одиозного депутата лишили мандата

Митрополита нашли убитым

Льюис освободил титул для Кличко

Договорились о новом сигнале бедствия

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 12 Просмотров: 46512
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 1 Просмотров: 43597
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 19836
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 17839
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
10
 1 Просмотров: 10908
Сьогодення
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 Просмотров: 1683
На 1+1 взялись выгораживать русский язык
На 1+1 взялись выгораживать русский язык 3 Просмотров: 1944
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 12 Просмотров: 46521
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 7533
Украинский язык разъединяет нас только с Россией - Супрун
Украинский язык разъединяет нас только с Россией - Супрун 1 Просмотров: 1575
Больше всего комментируют
12
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
6
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
4
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
3
Придумали механизм, как выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса
3
Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв
Голосов: 450
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua