Украинские каналы и радиостанции придерживаются языковых квот

Коваль пояснил, что вещатели в основном придерживаются квот. Фото: pexels.com

Языковых квот придерживаются все украинские телеканалы и радиостанции, сообщил первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.

"Что касается количества национального продукта, то бывают редкие случаи, когда мы находим отклонения. Вот сейчас в работе у нас одно нарушение канала "Мега", которому не хватило несколько процентов национального продукта. Похожая ситуация была после проверок канала "112 Украина", не придерживались своей же программной концепции, где указано 24 часа национального продукта в сутки. Они показали огромные куски российской юмористической программы "Аншлаг". В эфир не попали только начальные и конечные титры российской ВГТРК", - сказал он в интервью "Главкому".

На радиостанциях бывают нарушения количества украиноязычных песен в эфире. Но системных нарушителей нет.

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"У нас постоянно идет мониторинг 28 каналов, которые являются так называемыми общенациональными (они в пакете Зеонбуда), у нас ведется постоянный мониторинг еще 10 каналов, которые есть на спутнике и которые являются каналами общего общественного интереса. Остальные каналы записываются и анализируются с определенным графиком. Большинство радиостанций - постоянно на записи. Есть плановые проверки, касающиеся направлений контроля. Например, по соблюдению языковых норм, соблюдения определенного количества национального и европейского продукта в сетке вещания, освещение вопросов Операции объединенных сил, Крыма и так далее", - пояснил Коваль.

51% украинцев поддерживают переход сферы обслуживания на государственный язык. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Против обслуживания на украинском языке 20% респондентов.