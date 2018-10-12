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пятница, 12 октября 2018 11:07

Украиноязычная песня вошла в мировой рейтинг

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Украиноязычная песня вошла в мировой рейтинг
"Плакала" попала в международный чарта Shazam. Фото: "Голос шоубиза"

Песня "Плакала" Украинские группы KAZKA попала в топ-10 популярных песен международного чарта Shazam

"Трек группы KAZKA "Плакала" вошел в Топ-10 песен мирового чарта Shazam. И как пишут эксперты - это первый случай в истории украинской музыки (и не только украинской), когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс в мире", - написал в Instagram продюсер группы Юрий Никитин.
- прокомментировал достижения группы продюсер.

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Группа получила большую популярность после 8 сезона шоу "Х-фактор".

Украинская группа Kazka представил клип на песню "Плакала". Композиция собрала более 48 млн прослушиваний в YouTube, делает ее самым популярным русскоязычным треком.

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