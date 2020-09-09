Украина там, где говорят на украинском - Креминь

Тарас Креминь: "Те, кто хочет украинское гражданство, безоговорочно должны готовиться к получению и приобретению необходимых языковых компетенций" Фото: facebook.com/govuamova

Государственная программа по развитию и освоению украинского языка должна появиться в 2021 году.

"Офис уполномоченного по защите государственного языка абсолютно готов к широкому диалогу и с Министерством культуры и информационной политики, которое является ответственным за создание соответствующей программы, и с Министерством образования, мы готовы предоставить свои рекомендации и всяческую помощь с тем, чтобы успеть подготовить такую ​​государственную программу по крайней мере до 2021 года", - заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире телеканала "UA: Первый".

К работе над этой программой привлекли специалистов, которые специализируются на государственной языковой политике.

"Скорейшее создание Государственной программы по развитию и освоению украинского языка является чрезвычайно важным, ведь это и стратегический вопрос, и вопрос миссии, повышение языковых компетенций, доступности информации для лиц с инвалидностью, дистанционных курсов как для граждан Украины, так и для граждан, которые хотят получить гражданство и граждан других стран", - сказал уполномоченный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Языковой омбудсмен похвастался первыми успехами

Офис уполномоченного заинтересован в том, чтобы такая государственная программа появилась до конца года.

"Украина там, где говорят на украинском. В Украине должны разговаривать на украинском языке. За рубежом носители украинского языка - тоже. И те, кто хотят украинское гражданство, безоговорочно должны готовиться к получению и приобретению необходимых языковых компетенций", - подытожил Креминь.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предостерег кандидатов на местных выборах от спекуляций на языковом вопросе.