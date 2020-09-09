Украина там, где говорят на украинском - Креминь

Государственная программа по развитию и освоению украинского языка должна появиться в 2021 году.
"Офис уполномоченного по защите государственного языка абсолютно готов к широкому диалогу и с Министерством культуры и информационной политики, которое является ответственным за создание соответствующей программы, и с Министерством образования, мы готовы предоставить свои рекомендации и всяческую помощь с тем, чтобы успеть подготовить такую государственную программу по крайней мере до 2021 года", - заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире телеканала "UA: Первый".
К работе над этой программой привлекли специалистов, которые специализируются на государственной языковой политике.
"Скорейшее создание Государственной программы по развитию и освоению украинского языка является чрезвычайно важным, ведь это и стратегический вопрос, и вопрос миссии, повышение языковых компетенций, доступности информации для лиц с инвалидностью, дистанционных курсов как для граждан Украины, так и для граждан, которые хотят получить гражданство и граждан других стран", - сказал уполномоченный.
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Офис уполномоченного заинтересован в том, чтобы такая государственная программа появилась до конца года.
"Украина там, где говорят на украинском. В Украине должны разговаривать на украинском языке. За рубежом носители украинского языка - тоже. И те, кто хотят украинское гражданство, безоговорочно должны готовиться к получению и приобретению необходимых языковых компетенций", - подытожил Креминь.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предостерег кандидатов на местных выборах от спекуляций на языковом вопросе.
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