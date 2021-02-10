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среда, 10 февраля 2021 13:35

Ученые вывели формулу идеальной речи

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Ученые вывели формулу идеальной речи
Ученые сделали вывод, что на многих людей больше влияло не то, что именно говорил оратор, а как он это говорил. Фото: pixabay

Если спикер во время доклада уверен в словах, то это один из шансов к успеху.

Важнее то, как он будет говорить свою речь, пишет Nature Communications.

Во время эксперимента ученых несколько десятков добровольцев должни били слушать выступления и оценивать спикера. Специальная программа синтезировала голос, чтобы отношение людей к спикеру не влияло на результат.

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Ученые сделали вывод, что на многих людей больше влияло не то, что именно говорил оратор, а как он это говорил. Они вывели формулу "идеального" выступления: диктор должен начинать говорить относительно медленно, к середине предложения немного ускорять темп речи, а потом снова потихоньку замедляться. Благодаря интенсивности речи спикер может акцентировать внимание на важном, а высота голоса также должна идти от большей к меньшей с начала и до конца предложения.

Такой рецепт успешности речи действует для всех языков - исследовали французский, испанский и английский. Мозг "автоматически" улавливает подобные сигналы и лучше запоминает слова спикера. Также именно такой речи люди поверят охотнее, если это новая для них тема.

В то же время, ни один стиль повествования не даст 100% результата, чтобы всем слушателям было интересно и они доверяли спикеру. Описанный выше метод - это, скорее, наиболее успешная стратегия в общем.

Исследования показали, что мат способен утолить боль и что он не является признаком необразованного человека. Исследование 2015 года показало, что высокообразованные люди способны материться изысканнее. Участников просили за минуту назвать как можно больше цензурных слов на определенные буквы, а затем как можно больше нецензурных слов. Те, кто знает больше обычных слов, потом назвали и больше матных за счет грамматической гибкости.

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