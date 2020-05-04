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понедельник, 04 мая 2020 13:08

Ученикам навязали изучение русского языка

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Ученикам навязали изучение русского языка
Учеников в Кривом Роге заставили учить русский. Фото: pexels.com

За обязательное изучение русского языка в 5-10 классах проголосовал педагогический совет школы №90 в Кривом Роге.

"При принятии учебного плана на 2020-2021 год руководство школы навязало родителям и ученикам русский язык. Я ставила вопрос, но не получила ответа", - рассказала учительница школы Валентина Гребенюк, передает "Суспільне.Дніпро".

Руководство школы не проводило опросов и не обсуждало это с родителями.

"У нас все делается в узком кругу. Не учитывается мнение учеников, все дозировано. Наша школа имеет большие ресурсы по изучению языков. Это моя личная позиция - нужно знать много языков. И вести обучение на русском сейчас не актуально", - говорит учительница информатики Людмила Легкая.

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"Недавно я получила учебный план, по которому будут учить наших детей в следующем году. Была удивлена, что факультативно предлагают русский язык. Мы обратились к руководству, чтобы эти часы отдали на украинский", - сказала мать выпускника Виктория Рудник.

В школе №55 Одессы родителей заставляют продолжать изучение русского языка. В родительском чате учителя требуют проголосовать за то, чтобы оставить изучение русского.

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