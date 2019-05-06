Участник АТО рассказал, почему перешел на украинский

Валерий Ананьев понял важность языка после поездки во Францию. Фото: КП

Ветеран АТО и путешественник Валерий Ананьев после принятия языкового закона перешел на украинский.

Важность языка он понял во Франции, пишет Ананьев в Facebook.

В июне 2017 во время визита во Францию ​​он заметил, что на всех постерах и плакатах рекламируют преимущественно французских музыкантов, в авто играет исключительно французская музыка, а по телевидению показывают французское кино.

"Уже тогда, проводя параллель с Украиной, в моей голове начал возникать некоторый диссонанс. И последней каплей был разговор с одним человеком. Он меня спросил: Если вы воюете с Россией, то почему ты разговариваешь со мной по-русски?" - рассказывает ветеран.

Россия 300 лет ведет войну с украинским языком.

"Русский мир - это не Россия, у него нет границ. Это паразит, который своими "тентаклями" впивается в наше сознание и сжирает там все человеческое", - заявляет блогер.

Блогер рассказал, что стал русскоязычным в 10 классе. Начал считать русский язык более интеллигентным и грамотным.

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"Нам надо максимально отдалиться от той культуры, которая воюет с нами более 300 лет. Украинский язык не сделает хорошим плохого человека, но все, кто перейдет, сделают большой вклад в будущее нашей страны", - заявляет блогер.

Валерий Ананьев посоветовал ознакомиться с языковым законом тем, кто испытывает сомнения в отношении него и считает, что закон ограничивает общение в быту.

25 апреля Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ 4 месяца готовили ко второму чтению. За это время нардепы внесли 2082 поправки.