У Зеленского сделали заявление о языковом вопросе

Во фракции сделали заявление. Фото: sluga-narodu.com

Во фракции "Слуги народа" обещают не спекулировать на языковом вопросе во время кампании на местных выборах.

"Пока закон о языке рассматривается в Конституционном суде, другого варианта, чем дождаться решения, нет. Есть длинный путь, и мы будем им идти вместе с Минкультом. Будет серия национальных круглых столов по различным темам - условно говоря, как развивать гуманитарную политику. Но сейчас каких-то конкретных законопроектов нет", - заявила заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук "Главкому".

Кравчук заверила, что языковой законопроект Максима Бужанского теперь не на повестке дня. Он потерял свою актуальность 1 сентября.

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"Обратного варианта уже не будет. Но есть рабочая группа на базе Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, которая занимается сложным законопроектом о нацменьшинствах. И вот там этот вопрос мог бы быть частично урегулирован, но нет даже текста этого проекта, только каркас. На повестке дня он не стоит и точно не будет использоваться как некий элемент кампании на местных выборах", - отметила она.

С сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании. Он предусматривает 3 модели изучения украинского языка для национальных меньшинств.