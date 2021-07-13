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вторник, 13 июля 2021 18:23

Тренд есть: звезды поражают нарядами с цветочным принтом

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Тренд есть: звезды поражают нарядами с цветочным принтом
Звезды поражают стильными образами с нежным принтом. Фото: Мишель Андраде. Facebook

Похоже, цветочный принт заполонил модное пространство этого года. Неудивительно, что украинские звезды выбирают одежду с женственной росписью - это действительно выглядит очень стильно и нежно. Кто уже присоединился к тренду? Рассказывает Gazeta.ua.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Певица Надя Дорофеева выбрала сексуальный костюм из топа и юбки. Цветочный принт добавляет романтичности и невинности образу, становясь его главным акцентом.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Телеведущая Катя Осадчая похвасталась необычным платьем с сочетанием нескольких принтов. Это идеальное свидетельство того, что даже такое активное изображение, как мелкий цветок, может миксоваться с другими динамическими рисунками, образуя эксклюзивную по дизайну одежду.

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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Телеведущая Оля Фреймут всегда поражала женственными и элегантными нарядами. Вот и на этот раз сдержанное платье с роскошным ненавязчивым декором стало украшением благородного стиля звезды.

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Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)

Украинская певица Мишель Андраде поразила подписчиков сексуальным фото в мини-платье с ярким оттенком и динамичным принтом. Идеальный наряд для жаркой погоды!

Лето - пора, когда больше всего хочется экспериментировать с цветовой палитрой и открывать для себя новые интересные сочетания. Татьяна Парфильева, fashion-блогер, инфлюенсер и владелица сети магазинов Cher17, для пляжного образа выбрала купальник насыщенного зеленого цвета. Только посмотрите, как по-летнему это выглядит!

Автор: Диана Родина
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