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пятница, 19 марта 2021 19:40

Торговая сеть запустила онлайн-курс украинского языка для работников

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Торговая сеть запустила онлайн-курс украинского языка для работников
Компания пообещала подготовить материалы для изучения украинского языка. Фото: dilo.net.ua

Сеть супермаркетов "Сільпо" запускает онлайн-курс украинского языка для работников. Назвали "Солов'їною".

"Сільпо" Солов'їною - это видеоуроки и домашние задания. Они помогают усвоить тематическую лексику, овладеть правильным произношением слов, а также тренируют дикцию. Щебечем соловьиной мы вместе с Андреем Шимановским, актером-преподавателем техники речи", - сообщили в пресс-службе компании.

Обучение пройдет в формате марафона. 42 дня работники сети ежедневно будут получать видео или задачи во внутренних каналах коммуникации. Таким образом будут напоминание говорить на украинском ежедневно.

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Видео будут публиковать на YouTube-канале "Сільпо", чтобы любой смог присоединиться к учебе. По окончании марафона компания опубликует весь методический материал.
"Сільпо" планирует продолжать программу обучения на украинском языке.

На предприятии "Николаевводоканал" для работников организовали курсы по изучению украинского языка. Они бесплатные и проходят на территории предприятия в рабочее время.

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