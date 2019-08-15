Шуфрич решил продолжить языковую провокацию Рабиновича

Шуфрич будет говорить в Раде "на языке, на котором удобно" Фото: zagittya.com.ua

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" будут выступать в Верховной Раде на языке, на котором им удобно. Политик Нестор Шуфрич отметил, что говорить по-русски - принципиальная позиция его и его коллег.

Несмотря на регламент, он считает, что русском языке можно выступать. Для этого собирается предупредить аппарат совета, чтобы обеспечили перевод его выступлений.

"Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно. А вопрос доведения этой информации другим депутатам на государственном языке должен быть обеспечен техническими службами секретариата Верховной Рады", - подчеркнул журналисту Униан Шуфрич на русском языке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков сказал, что будет делать с "русскоговорящими" в Раде

Бывший регионал говорит, что это якобы партийный протест относительно того, что происходит в сфере использования русского, венгерского, румынского и других языков в Украине.

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков заставил представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича перейти на украинский язык. Спор состоялся во время заседания подготовительной депутатской группы. Председательствующий на заседании Разумков напомнил представителю партии Медведчука, что регламент Верховной Рады предполагает общение на государственном языке.