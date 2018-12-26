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среда, 26 декабря 2018 11:53

Столичный театр заявил о изменении языка представлений

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Столичный театр заявил о изменении языка представлений
Театр "Актер" переходит на украинский. Фото: kyivtime.co.ua

Киевский театр "Актер" полностью перешел на украинский язык.

"В течение следующего года театр "Актер" полностью перейдет на украинский язык и поверьте, если спектакли популярны, то зрителю неважно, как к нему обращаются, хоть на китайском", - написал в Facebook художественный руководитель театра Слава Жила.

Жила говорил на тему языка спектаклей с литовским режиссером Йонасом Вайткусом. Тот рассказал, что начал ставить спектакли на литовском языке в театре русской драмы Вильнюса.

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Глава театра отметил, что на русском языке артисты в столице говорят плохо. Ранее Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинский приглашал преподавателей из Санкт-Петрбурга, но это не помогало.

"Я люблю русский язык. У меня родители киевляне и я свободно владею русским и украинским, в запасе есть и английский. Но мы так никогда не идентифицируем себя и нашу культуру, если будем и дальше постить за бюджетный счет неаутентичных носителей языка", - отметил Жила.

Украинский язык становится популярным, но медленно и не всюду, сказал в интервью журналу "Страна" историк Ростислав Мартынюк. По его мнению, то, что украинцы говорят на русском, - психологическая травма.

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