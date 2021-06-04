Среди запросов в Google увеличилось колличество украинского языка

С 2019 года в украинском сегменте интернета начали доминировать украиноязычные запросы поздравления с днем ​​рождения.

Сайт поздравлений Moonzori с помощью данных Google Trends исследовал язык поздравлений с июня 2015-го по июнь 2021 года.

С середины 2015-го до 2018 года доминировал запрос на русском языке. В 2018-го ситуация начала меняться. В 2019 году запросы на украинском начали лидировать.

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В прошлом году доминировал украиноязычный поисковый запрос. В первое полугодие 2021-го количество поисковых запросов на украинском языке выросло еще больше.





Образовательная компания Human провела конкурс "Украинский язык важен" среди учащихся и студентов. Им прислали 398 работ со всех областей Украины. Были письма и с временно оккупированных территорий Донбасса.