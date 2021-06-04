Среди запросов в Google увеличилось колличество украинского языка

 
Ексклюзивы
1/5
Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом
Грузинская кухня будоражит сознание. Три блюда, которые поражают вкусом
Просмотров: 144
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 396
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 675
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 441
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 243
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 396
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 405
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 585
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 810
Фото
Все фото
3
8
18
8
6
В армянском музее появился украиноязычный аудиогид
В армянском музее появился украиноязычный аудиогид
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Видео
Все видео
Как Сеитаблаев относится к тем, кто не хочет учить украинский язык
Как Сеитаблаев относится к тем, кто не хочет учить украинский язык
Специально для тех, кому "по-русски удобнее". Пакистанец-таксист показал пример владения украинским
Специально для тех, кому "по-русски удобнее". Пакистанец-таксист показал пример владения украинским
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Заговорили об украинском языке в PlayStation
Заговорили об украинском языке в PlayStation
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 279
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 396
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 837
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 558
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 477
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 11:27

Среди запросов в Google увеличилось колличество украинского языка

  Комментировать

С 2019 года в украинском сегменте интернета начали доминировать украиноязычные запросы поздравления с днем ​​рождения.

Сайт поздравлений Moonzori с помощью данных Google Trends исследовал язык поздравлений с июня 2015-го по июнь 2021 года.

С середины 2015-го до 2018 года доминировал запрос на русском языке. В 2018-го ситуация начала меняться. В 2019 году запросы на украинском начали лидировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ткаченко презентовал мультимедийный курс по изучению украинского языка

В прошлом году доминировал украиноязычный поисковый запрос. В первое полугодие 2021-го количество поисковых запросов на украинском языке выросло еще больше.


Образовательная компания Human провела конкурс "Украинский язык важен" среди учащихся и студентов. Им прислали 398 работ со всех областей Украины. Были письма и с временно оккупированных территорий Донбасса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Среди запросов в Google увеличилось колличество украинского языка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 10487
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7695
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 4518
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4437
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4023
Сьогодення
Телеканалы пренебрегли языковым законом - какие именно
Телеканалы пренебрегли языковым законом - какие именно Просмотров: 360
Как Сеитаблаев относится к тем, кто не хочет учить украинский язык
Как Сеитаблаев относится к тем, кто не хочет учить украинский язык
 Просмотров: 801
Две южные области оспаривают в суде статус регионального языка
Две южные области оспаривают в суде статус регионального языка Просмотров: 657
Рада провалила навязывание "слугами" русского языка
Рада провалила навязывание "слугами" русского языка 1 Просмотров: 1377
"Слуги" готовят наступление на языковой закон
"Слуги" готовят наступление на языковой закон Просмотров: 2799
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2774
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть