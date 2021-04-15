Создали первый учебник по украинскому языку для турецкоязычных

Учебник состоит из книги студента, рабочей тетради и аудиозаписей. Фото: "Укрінформ"

В Турции представили учебник по украинскому языку.

"Впервые разработан учебник по украинскому языку как иностранному на базе турецкого языка, который можно успешно использовать в странах тюркского мира", - говорится в сообщении жены посла Украины Татьяны Сибиги, сообщает "Укрінформ".

Учебник удалось создать благодаря работе Юлии Билецкой, Валентины Хорунжей и Гьокберка Кузгункаи.

"Украинский язык все больше становится популярным иностранным языком в Турции. Его преподают минимум в 2 турецких университетах и ​​на курсах, которые действуют при украинских общинах в большинстве городов Турции. Однако до сих пор не существовало учебника или даже справочника по украинскому языку, где бы объяснение было изложено на турецком языке", - добавила Сибига.

Учебник состоит из книги студента, рабочей тетради и аудиозаписей. Их уложили в соответствии с передовыми методиками изучения иностранных языков, с учетом часов, выделяемых на изучение языка на языковых курсах и уроках в университете и с учетом особенностей освоения языка тюркоязычными студентами. Материалы испытали на уроках украинского в ОО "Анкарский украинский союз" и Карабюкском университете.

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"На сегодняшний день практически каждая украинская община имеет в своем активе издание книг для презентации Украины - всего более 20 изданий, которые удалось издать в Турции в течение последнего периода благодаря активному сотрудничеству дипломатических учреждений и украинского общества", - подытожила она.

Во время рабочего визита президента Украины в Турецкой республике первая леди Елена Зеленская запустила 2 новых украиноязычных аудиогида. Они появились в Галатский башни в Стамбуле и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре. Церемония запуска состоялась с участием первой леди Турции Эмине Эрдоган.