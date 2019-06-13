Сообщили, когда начнут изучать новое правописание

Министерство образования и науки Украины позволило учреждениям принимать самостоятельные решения по использованию норм нового украинского правописания на переходной период.

"С 3 июня рекомендуется применять нормы новой редакции правописания. Сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию.

Конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается. Мы предполагаем, что он будет представлен не раньше сентября, поскольку требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон", - проинформировали в пресс-службе МОН.

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Министерство образования и науки Украины 3 июня обнародует окончательный текст новой редакции украинского правописания. Появится он на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.