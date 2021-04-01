 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Просмотров: 126
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 99
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 450
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 945
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 567
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 504
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 288
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 567
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
8
18
8
6
10
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
Видео
Все видео
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Шевченко пообещал общаться на украинском
Шевченко пообещал общаться на украинском
Президент Литвы выступал на украинском языке
Президент Литвы выступал на украинском языке
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Интервью
1/5
Как выбрать летние шины - советы эксперта
Как выбрать летние шины - советы эксперта
Просмотров: 108
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 810
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 558
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 234
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 36
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
четверг, 01 апреля 2021 15:42

Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк

  Комментировать
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Из всех видов искусств, для театра и кино язык наиболее важен. Фото: bit.ua

Актриса Ирма Витовская предлагает создать актерский союз для увеличения количества украиноязычного контента. Организация должна будет отстаивать перед кинопроизводителями продукцию на государственном языке. Противостоять производству на русском.

"Союз будет эффективным лишь при условии общей и твердой государственной политики относительно языка, по-другому - нет. У нас война, полно людей, которые ненавидят язык и страну. С этим следует разобраться жестко, не играться. Все страны защищают свои языки. Тот же Путин заявлял, что там, где заканчивается русский язык, там заканчивается и территория, вот и все. Чем дальше мы от них отскочим и чем быстрее украинизируемся, тем нам будет легче. Тем более что украинский язык и его развитие утверждены не только Конституцией, но и всеми международными нормами", - считает актер Богдан Бенюк.

Обращает внимание, что среда театров и кино - не исключение. Здесь тоже встречаются люди, которые не жалуют страну. Работают, потому что так надо, половинчато.

"Подталкивать общества актеров, кинооператоров и других, чтобы они выясняли, какой язык должен быть, - игра в песочнице. Это займет огромное количество времени. Процесс утверждения языка не можем растягивать надолго, потому что сосед не спит. Мы должны быть жесткими в этом вопросе. Чем дальше отойдем от Москвы - тем будет лучше.

Существует союз театральных деятелей и др. Но они не определились, что должны делать, и не имеют собственных программ. Не стоят на страже языкового вопроса, но будто бы стоят на страже культуры. Но культура у нас понятие размытое, потому что "какая разница, на каком языке рисуют картину или танцуют балет". Только в вопросе театра так не получается, ведь если "какая разница", то театра Франко, например, через некоторое время не будет - будет действовать другой, с другим языком. Не хватает решительных действий сверху", - объясняет артист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке

Проблема украинизации в том, что ее поддерживает только активное меньшинство.

"Как-то услышал хороший пример по поводу того, как люди договариваются идти на Эверест и покорить вершину. Для этого нужно приложить немало человеческих усилий. И когда мы договариваемся, а есть люди, которые не хотят идти и не идут. Есть еще которые идут, но не хотят этого. Так вершину никогда не покоришь. То же с нашим движением в Европу. От тех, кто не хочет, нужно быстрее избавляться - они могут выбрать другую территорию, другое государство и жить с теми соображениями. Кто колеблется в чем-то, должен переступить через сомнения. Как только украинцы начинают говорить о такой очистке, их обвиняют. Поэтому наш народ все время тормозит, боится обидеть кого-то. Это играет на руку врагу. Любую дезинформацию он использует очень мощно", - говорит Богдан Бенюк.

Полное утверждение украинского языка в стране возможно лишь благодаря решительным действиям власти.

"Ситуация с украиноязычным контентом катастрофическая. Начнет увеличиваться, только когда этим будет заниматься руководство государства. Когда этого нет, то все зависит только от граждан. Должны пользоваться украинским в быту и работая государственных учреждениях", - убежден он.

Успешным примером развития языковой среды считает страны Балтии.

"Не следует бояться того, что будут говорить другие страны, - о языковом терроре или еще каких-то глупостях. В Латвии штрафовали тех, кто разговаривал на государственных должностях на русском. И не на 60 гривен, а брали в евро. И быстро победили русификацию и отсутствие контента на латвийской языке. Хотя электората российского в начале 1990-х было достаточно много. Когда хотят - делают, если нет - колотят дрожжи, и тогда они бродят очень долго. У нас нет движущей силы сверху. 30 лет независимости государства, а мы еще говорим о необходимости предоставить украинскому приоритет. Парадоксальные вещи ", - добавляет актер.

48,4% жителей Украины предпочитают общение дома на украинском языке.

Одновременно на украинском и русском языках дома общаются 23,9% респондентов. Только на русском - 27,3%. На других языках в быту разговаривают 0,4%.

Социологический опрос проводил 19-28 февраля 2021 года центр "Социальный мониторинг".

Специалисты опросили 3017 респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
апреля

Впервые опубликовали прогноз погоды на неделю

Замучили известного композитора и поэта

Выдали лицензию на полеты на орбиту

Легализовали однополые браки

На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию

Пограничники расстреляли колонну беженцев

Основали самую мощную технологическую компанию мира

Объявил бойкот бизнеса евреев

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 16067
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 15579
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 7029
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4959
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 4356
Сьогодення
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
 1 Просмотров: 1944
Аваков призвал развивать "наш" русский язык
Аваков призвал развивать "наш" русский язык Просмотров: 603
Секретарь СНБО рассказал об отношении к русскому
Секретарь СНБО рассказал об отношении к русскому Просмотров: 765
Лицей хочет обучать первоклассников на русском
Лицей хочет обучать первоклассников на русском Просмотров: 342
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
4
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
1
Совет осудила протест под Офисом президента. Кто проголосовал
Голосов: 344
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть